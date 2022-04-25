رئيسي : وجود امريكا والاطلسي في افغانستان لم يحقق سوى الدمار والمجازر

وفي تصريحه اليوم الاثنين بمراسم تسلم اوراق اعتماد سفير لاتفيا الجديد لدى ايران "بتريس فايفارس"، اكد "رئيسي" بان العلاقات الثنائية والدولية بين هذين البلدين لطالما كانت بالمستوى المطلوب؛ لافتا الى موقع ايران الستراتيجي الذي يتيح فرص تعزيز التعامل التجاري وخفض التكاليف المترتبة بين منطقتي اسيا واوروبا.

وعلى صعيد التطورات الدولية، قال : نحن نلاحظ اليوم العدوان والمشاكل والظلم الذي يمارس بحق الدول مثل افغنستان والفلسطين؛مؤكدا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعارض كافة السياسات التي تسوق العالم صوب النزعات الاحادية والحروب.

وضاف رئيس الجمهورية : ان الحرب والصراع الراهن في اوكرانيا يجب ان لا يشغل المجتمع الدولي عن التركيز على الازمة داخل افغانستان والمشاكل التي يمر بها الشعب الافغاني وحشود النازحين التي تتدفق من هذا البلد.

الى ذلك، نوه سفير لاتفيا الجديد في طهران، بمرور مائة عام على بدء العلاقات الدبلوسية بين البلدين.

وقال "فايفاراس" خلال اللقاء مع اية الله رئيسي اليوم الاثنين : نحن نتطلع الى توسيع العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، على اساس الصداقة والفهم المتبادل وتحقيق مصالح الجانبين.

يتبع ...** ح ع

