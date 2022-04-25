وزير الصحة الايراني: برنامجنا يرتكز على العدالة وتطوير النظام الصحي

وخلال مادبة افطار رمضانية اقيمت مساء اليوم الاثنين اعتبر عين اللهي دور الصحفيين بانه من الاركان الرئيسية للقطاع الصحي وقال: نحن بحاجة الى ارشادات الصحفيين لانهم يعرفون النقائص جيدا وان صحة المواطنين بحاجة الى تعاون الجميع وان دور وسائل الاعلام بارز في هذا المجال.

واضاف: لقد خضنا تجربة كبيرة خلال العامين الاخيرين ومع بدء مهام الحكومة الشعبية واجهنا موجة كبيرة من تفشي فيروس كورونا حيث كان هنالك 50 الف مريض مصاب يراجعون المستشفيات للعلاج و 700 حالة وفاة و 8 آلاف مريض يرقدون في غرف العناية المركزة يوميا لكننا عبرنا من هذه الكارثة الكبيرة بتعاون المواطنين ومبادرة الصحفيين لحث افراد المجتمع على التطعيم بعد وصول كميات كبيرة من اللقاح المضاد وكذلك الانتاج الداخلي له.

واوضح عين اللهي بان هنالك في الوقت الحاضر 6 مراكز لانتاج لقاح كورونا في البلاد وتم تطعيم اكثر من 148 مليون جرعة لغاية الان وقد شهدنا نشاط لافتا بين الموطنين في عيد النوروز (مع بداية العام الايراني الجديد في 21 اذار/مارس) كثمرة لجهود الزملاء في قطاع الصحة والاعلاميين.

واضاف: هنالك نحو 300 شهيد مدافع عن الصحة استشهدوا في طريق خدمة المواطنين المصابين بكورونا وان الاسرة الصحية هي اسرة تضحوية ونامل عبر تحسن خدمات القطاع من المزيد من خدمة المواطنين.

انتهى ** 2342