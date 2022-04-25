شهباز شريف: تصاعد حدة الازمة الانسانية في افغانستان تحد مشترك لايران وباكستان

جاء ذلك في كلمة القاها رئيس وزراء باكستان شهباز شريف خلال مادبة افطار رمضانية اقيمت مساء الاثنين في اسلام آباد بحضور العديد من كبار المسؤولين الباكستانيين وسفراء ومندوبي الدول الاسلامية في باكستان، من ضمنهم السفير الايراني محمد علي حسيني.

وفي المراسم ثمن شهباز شريف رسائل التهنئة التي تلقاها من قادة ورؤساء الدول الاسلامية خاصة رئيس الجمهورية الاسلامية آية الله ابراهيم رئيسي لمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء.

وفي كلمته اعرب رئيس وزراء باكستان عن اسفه للاوضاع في افغانستان وفلسطين المحتلة وكشمير قائلا: ان اوضاع بيت المقدس آلمت قلوبنا جميعا ونحن نشهد تصاعد ظلم ووحشية "اسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا الى رد فعل مؤثر من جانب الدول الاسلامية ومنظمة التعاون الاسلامي للحيلولة استمرار الجرائم الرهيبة للكيان الاسرائيلي في الاراضي المحتلة وحماية الشعب الفلسطيني.

واشار شهباز شريف الى تصاعد حدة الازمة الانسانية في افغانستان واضاف: ان استمرار هذا الوضع يعد تحديا مشتركا لايران وباكستان كجارين لهذا البلد وان تداعياتها ستطال ايضا سائر الدول في العالم الاسلامي.

ودعا الى توحيد اصوات جيران افغانستان والعالم الاسلامي لمساعدة الاشقاء الافغان واتخاذ خطوة مؤثرة لخفض الازمة الانسانية في هذا البلد.

واعلن رئيس وزراء باكستان استعداده والحكومة الجديدة في بلاده للتعاون الوثيق مع الدول الاسلامية وقادتهم للوصول الى الاهداف والمصالح المشتركة.

انتهى ** 2342