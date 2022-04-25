حزب الله: العد التنازلي للكيان الصهيوني بدأ

وخلال إلقائه كلمة حزب الله عبر الفيديو في مؤتمر “فلسطين قضية الامة المركزية” المنعقد بصنعاء اكد رعد “إن شعر العدو بقوتنا فإنّه سوف يتهاوى أمام صمودنا”، واضاف “ما لم يكن هم تحرير فلسطين هماً جامعا لكل الامة فالجهود سوف تتعثر”، وتابع “اللهاث الذي شهدناه وراء تطبيع العلاقات بين دول المنطقة المنهزمة والعدو اثبت انه لم ينتج مصلحة لامتنا”.

وقال رعد “معنيون في هذا المؤتمر ان نوجه اهتمامنا لدعم كل حركات المقاومة والشعب الفلسطيني”، واضاف نعتبر هذا المؤتمر مدماكا اساسيا لمواصلة النضال لتحقيق النصر القريب”.

وأكّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أنَّ “القضية الفلسطينية تحتاج إلى وقفة جدية وعزم أكيد ينطلق من أحقية الشعب الفلسطيني في فلسطين من البحر إلى النهر”، لافتًا إلى أنَّ انعقاد هذا المؤتمر في هذه اللحظة وهذا المكان له مكانة على جدية الاهتمام بالقضية الفلسطينية.

وقال رعد: “إذا كانت فلسطين قوية، فالأمة قوية، وباحتلالها فإنّ الأمة مهددة، وإن كانت تشهد انتفاضة فكل العرب والمسلمين سيدعمونها بالقوة والمساندة”، مؤكدًا أنّ الشعب الفلسطيني مصمم على تحرير كل أرضه رغم المؤامرات.

وأضاف أنّ “وقفة الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني بقيادة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي هي وقفة نعتز ونفخر بها ونراهن عليها”، معتبرًا أنَّ “العد التنازلي للكيان الصهيوني بدأ ويشهد اليوم انحدارًا سريعًا على مستوى صلابة جبهته الداخلية وقدرته على مواجهة الانتفاضات الفلسطينية.

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