وزير الدفاع اليمني :صنعاء جاهزة للسلام المنصف والعادل

وافادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) امس الاثنین إن اللواء الركن العاطفي اشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية ملتزمة بالهدنة رغم الخروقات المتواصلة لقوى العدوان، قائلا" قواتنا ملتزمة بالهدنة لأننا نثق بقيادتنا وملتزمون بما يصدر عنها من توجيهات".

وأضاف" نحن على اطلاع بحجم خروقات قوى العدوان على اليمن ومن يقاتل معهم منذ بداية الهدنة وهم بالمئات ونحن نتوقع ذلك منهم وليس أمراً غريباً أو مفاجئاً لنا".

وأوضح، أنه لو كانت قوى العدوان صادقة لفتحت مطار صنعاء الدولي لسفر المرضى ولما اعترضت على السفن المحملة بالمشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، وكلها جوانب إنسانية بحتة، لافتا إلى أنه وبحكم المسؤولية وتبرئة للذمة يجب الكشف للشعب اليمني عن حقائق ما يجري في المحافظات المحتلة من قبل تحالف العدوان .

وقال" هناك مؤامرة واتفاق رسمي مع دول تحالف العدوان لتسليم اليمن للعدو الصهيوني ولمن يقف ورائهم من الدول الغربية مقابل بعض المطالب" ، داعيا أحرار الشعب اليمني في الداخل والخارج ألا يشاركوا في هذه المؤامرة وألا يهتزوا أمام الطغاة والمستكبرين وسيكون النصر حليفنا".

وأضاف" ما يجري ما هو إلا مجرد اختبار للشعب اليمني وفرز لمن سيقف مع اليمن ومن سيفرط في حق اليمن واليمنيين"، منوهاً بأن دول تحالف العدوان تقوم بتجميع اليمنيين الذين يقاتلون معها وتدعمهم في شتى المجالات لتستمر الحرب.

واكد أن الشعب اليمني يبرأ إلى الله من دماء بعض اليمنيين التي تسفك وهي تقاتل لتسليم اليمن لأعداء الأمة العربية والإسلامية.

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