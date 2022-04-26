فلسطین والقدس في کلمات الامام الخمیني (رض)

یأتي اعلان الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في كل عام يوم القدس العالمي يستهدف لمّ شمل المسلمين على قضية هي الأهم والأسمى التي يجتمعون حولها ولأجلها، لحماية مقدساتها من أعداء الإسلام والإنسانية.

ومن كلمات الامام الخمینی (رض) حول يوم القدس العالمي نشير الى:

يوم القدس ليس فقط يوماً لفلسطين، بل هو يوم الإسلام، يوم الحكومة الإسلامية...

الكيان الصهيوني، كيان متطاول ورمز الشيطان...

باتت دول المنطقة تواجه تهديداً مستمراً مع قيام الكيان الصهيوني...

على مسلمي العالم أن يعتبروا يوم القدس يوما لكافة المسملين، بل لكافة المستضعفين...

القدس ملك للمسلمين، ويجب أن تعود إليهم...

على المسلمين أن يحافظوا على يوم القدس حيّاً نابضاً...

الذين لا يشاركون في احياء يوم القدس العالمي داعمون لإسرائيل مخالفون للإسلام...

وبهذا النداء العالمي علنا، نفهم حكمة هذا القائد الكبير في الاصرار على اعلان هذا اليوم العظيم، يوم تجديد العهد مع القدس ومقدساته لتبقى عين المسلمين وعقولهم موجهة لأرض فلسطين وشعبها.

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