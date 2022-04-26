استشهاد شاب فلسطیني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الليلة الماضية

وكانت الصحة خلال بيان مقتضب، أعلنت في وقت سابق أن الوضع الصحي للمصاب العشريني حرجة للغاية، ولايزال في قسم العناية المكثفة في مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وكان ثلاثة شبان أصيبوا، الليلة الماضية، بالرصاص، أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، خلال اقتحام قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون" مخيم عقبة جبر، جنوب مدينة أريحا.

وفي وقت سابق، أعربت ​وزارة الخارجية الفلسطينية​، عن إدانتها لإقتحام قوات الاحتلال ​المسجد الأقصى​ المبارك، لليوم الثامن على التوالي، كما تدين قمع قوات الاحتلال المتواصل للمصلين والمعتكفين في المسجد.

وحملت الوزارة في بيان صدر عنها، ​الحكومة الإسرائيلية​، "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الإسرائيلي المتعمد ضد المسجد الأقصى المبارك، ومخاطره على ساحة الصراع والمنطقة برمتها". وأشارت إلى أن "أركان الحكومة الإسرائيلية يعتقدون أن ما يصرحون به من أكاذيب هو استخفاف بعقول القادة والمسؤولين الدوليين والرأي العام العالمي، فيما أن تصرفاتهم وممارساتهم العدوانية ضد الأقصى والمصلين أكثر بلاغة وصدقا بالتعبير عن نواياهم ومخططاتهم الاستعمارية التهويدية للقدس ومقدساتها".

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