عقد اجتماع حول آخر أوضاع مقاومة الشعب الفلسطيني في طهران

عشية يوم القدس العالمي سيقيم المجلس التنسيقي لمنظمة الاعلان الاسلامي اجتماعاً بعنوان "تقديم تقرير عن آخر أوضاع المقاومة المجيدة للشعب الفلسطيني" بطهران.

وفي هذا الاجتماع، سيتحدث "خليل الحية" والد سبعة شهداء ومن أقارب العشرات من شهداء المقاومة الفلسطينية، بحضور مجموعة من كبار المحللين والناشطين المدافعين عن قضية فلسطين المقدسة في الجمهورية الاسلامية الايرانية وسيجيب على أسئلتهم.

وينعقد إجتماع "تقديم تقرير عن آخر أوضاع المقاومة المجيدة للشعب الفلسطيني" يوم الخميس 28 ايار/مايو الساعة 10:00 صباحا بقاعة اجتماعات الامانة الدائمة للمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية بالعاصمة طهران.

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