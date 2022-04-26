إصابات واعتقالات خلال مواجهات واسعة بالضفة المحتلة

وأفاد نادي الأسير بمداهمات في مناطق مختلفة بالضفة تخللها اعتقال عددا من الشبان، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وفي سياق المواجهات مع قوات الاحتلال، أصيب 16 مواطنا بالاختناق بقنابل الغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، اندلعت قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.

وأفاد نادي أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، واعتلقت الأسير المحرر محمد عامر حنايشة، والشاب أسامة الصمادي.

واندلعت مواجهات في البلدة خلال التصدي لوحدة المستعربين، التي رافقت قوات عسكرية راجلة قامت باعتلاء أسطح بعض المنازل ونشر القناصة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنين، فيما رصد نشاط موسع لقوات الاحتلال في محافظة جنين.

وأصابت قوات الاحتلال شابين خلال مواجهات اندلعت في بلدة مسلية بين شبان وجنود الاحتلال الذي اقتحموا البلدة.

وشهدت الضفة الغربية المحتلة توترًا ملحوظًا منذ أكثر من أسبوع، حيث يشنّ جيش الاحتلال حملات اعتقالات وتفتيش واسعة ضد الفلسطينيين.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان الجاري، إرسال تعزيزات عسكرية إلى خط التماس مع الضفة الغربية، بعد تنفيذ عمليات استشهادية.

المصدر: فلسطین الیوم

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