الصحة الإيرانية تسجل 28 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الثلاثاء 26 نيسان/ابريل)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 141 الفا و24 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 1307 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و218 الفا و424 شخصا.

وأضافت أن 997 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 972 الفا و286 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 50 مليونا و914 ألفا و586 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و291 الفا و183شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و491 الف و956 شخصا الجرعة الثانية، و26 مليونا و951 الفا و675 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 148 مليونا و734 الفا و814جرعة.

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