هجمات تنظيم داعش الارهابي الأخيرة في العراق..ما هی أهدافها؟

ونشرت منصات تابعة لتنظيم داعش الارهابي صوراً لعمليته الأخيرة بهجوم صاروخي على قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين قاعدة يذكّر اسمها بمذبحة إرهابية مأساوية.

مجزرة سبايكر هي مجزرة جرت بعد أسر مئات من الجنود وطلبة القوة الجوية العراقية في قاعدة سبايكر الجوية في يوم 12 حزيران/يونيو 2014م، وذلك في بداية سيطرة تنظيم داعش الارهابي على مدينة تكريت في العراق وبعد يوم واحد من سيطرتهم على مدينة الموصل حيث أسروا (2000-2200) جندي وقادوهم إلى القصور الرئاسية في تكريت، وقاموا بقتلهم هناك وفي مناطق أخرى رمياً بالرصاص ودفنوا بعضا منهم وهم أحياء، واغلب الجثث تم رميها في نهر دجلة.

وتزامن ارتفاع عدد هجمات وعمليات الإعدام لتنظيم داعش الارهابي في الأيام الأخيرة ، مع عودة بعض المتهمين المطلوبين للقضاء بالتعاون مع داعش ودعم الإرهاب إلى العراق.

وقال القيادي في الحشد العشائري قطري السمرمد، تحاول "بعض الجهات المؤثرة" "تركيز القوات الأمنية في مراكز المدن الرئيسية، بدلاً من إرسالها إلى صحراء الأنبار لسد الثغرات الأمنية وملاحقة عناصر داعش".

ومنذ أيام سجل العراق العديد من الخروقات الإرهابية لخلايا تنظيم داعش تركز أغلبها عند المناطق النائية والحدودية في محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك وموصل.

وشهدت الساعات الثماني والأربعون الماضية نحو 40 اشتباكا بين داعش وقوات الأمن العراقية في مناطق متفرقة من العراق.

وأثار عدد من هذه العمليات ردود فعل أكثر في وسائل الإعلام العراقية وشبكات التواصل الاجتماعي.

واستشهد "معاون آمر اللواء 19 في الحشد الشعبي «ابو یوسف الهلیجي »، وجرح عدد من مرافقيه؛ نتيجة انفجار عبوة ناسفة، أثناء تقدم القطعات الأمنية ضمن عملية الإرادة الصلبة الثانية، وذلك في قطاع عمليات الانبار".

وفي وقت سابق من هذا الیوم، أعلنت هيئة الحشد الشعبي استشهاد آمر كتيبة الاسناد في اللواء 14 "ربح ابو الهيل الجابري"؛ خلال ملاحقة عناصر داعش في الانبار.

ويرى الحشد الشعبي أنه حقق نجاحا كبيرا ولا يحتاج إلى مساعدة الأجانب وقال احد قيادات الحشد الشعبي أن قوات التحالف (بقيادة الولايات المتحدة) لا تشارك في العمليات وأن العراق لا يحتاج إلى قوات أجنبية مضيفا أن القوات العراقية قادرة على محاربة الإرهاب دون الحاجة لقوات أجنبية.

وأضاف المسؤول العسكري، أن القوات الجوية والمروحية التابعة للجيش العراقي أدت أداءً جيدًا حتى الآن في عملية الارادة الصلبة.

وقال إن مروحيات عسكرية عراقية فجرت يوم أمس (الاثنين) سيارة مفخخة قبل أن تصل إلى القوات العراقية.

وأوضح أن القوات العراقية لديها قوائم بأسماء المتهمین المطلوبين للقضاء العراقي و اعتقلت قوات الحشد الشعبي حتى الآن 6 متهمين مطلوبين خلال عملیة الارادة الصلبه وسلمتهم للجهات المختصة.

واعتبر من أهم مهام الحشد الشعبي منع العناصر الإرهابية من الوصول إلى المدن. مضیفا لهذا السبب فإن معظم العمليات تجري في مناطق صحراوية بغرب الأنبار ومرتفعات حمرين (بين محافظتي ديالى وكركوك) في مناطق غير مأهولة.

وأضاف أن الحدود السورية لا تزال تشكل خطرا على العراق وبخصوص مدة عملية الإرادة الصلبة في الأنبار ، قال إنه من المتوقع أن تكتمل العملية في غضون أيام قليلة.

يذکر انه أطلقت بغداد، فجر السبت، المرحلة الثانية من عمليات "الإرادة الصلبة"، لملاحقة مسلحي تنظيم "داعش"، وضرب مخابئ ومقرات تابعة لهم في الصحراء الغربية، ضمن محافظة الأنبار كبرى محافظات العراق.

وتواصل وحدات عسكرية عراقية مدعومة بغطاء جوي، عمليات واسعة النطاق في مناطق غربي العراق ضمن صحراء الأنبار المحاذية لثلاث من دول الجوار، هي السعودية والأردن وسورية.

وتهدف العملية الجديدة لتعقب جيوب وخلايا تنظيم "داعش"، المتحصنة في الصحراء، والتي نفذت أخيراً سلسلة من الهجمات التي طاول بعضها سائقي شاحنات قادمين من الأردن، فضلاً عن رعاة أغنام، إلى جانب قوات الأمن والجيش.

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