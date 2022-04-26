٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٣:٠٠ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84732378
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لجان المقاومة: جرائم العدو الصهیوني بحق شعبنا لن تفلح بكسر إرادة المقاومة

لجان المقاومة: جرائم العدو الصهیوني بحق شعبنا لن تفلح بكسر إرادة المقاومة

طهران/ 26 نیسان/ ابریل/ ارنا- قال لجان مقاومة في بیان: جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا لن تفلح بكسر إرادة المقاومة موکدا دماء الشهداء ستبقى بوصلة كل الأحرار لترسم لهم الطريق نحو القدس والمسجد الأقصى.

وقالت: "نتوجه بالتحية لأهلنا ابطال "مخيم عقبة جبر " في مدينة "اريحا" الذين تصدوا بصدورهم العارية وعزيمتهم القوية لإقتحام العدو الصهيوني للمخيم ".

واعتبرت ان جرائم العدو الصهيوني الممنهجة والمستمرة بحق شعبنا لن تفلح أبداً بكسر إرادة المقاومة لدى مقاومينا وستشكل دافعاً ووقودا لاشتعال المقاومة حتى العودة والتحرير.

 واضاف: "لجان المقاومة الشاملة بكل أشكالها وعلى رأسها المسلحة هي القادرة على ردع العدو الصهيوني ووقف جرائمه.

ودعت لجان أبطال شعبنا وشبابه الأبي الثائر  إلى تصعيد المواجهة مع العدو الصهيوني المجرم  في كل مكان في القدس والضفة والداخل الفلسطيني المحتل حتى إقتلاعه من أرض فلسطين المباركة.

 المصدر: فلسطین الیوم

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