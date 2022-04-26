وحيدي : الحدود البرية العراقية مازالت مغلقة من دون الحصول على التأشيرة

واكد وحيدي في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء و ردا على سؤال مراسل ارنا " هل التنقل عبر الحدود البرية العراقية مازال جاريا عبر الحصول على التأشيرة قال :"نعم، السفر عبر الحدود البرية غير ممكن بدون التأشيرة ، ويجب على المسافرين الحصول على التأشيرة.

وقال "طبعا الزملاء يسعون ويجرون مشاورات مع الجانب العراقي حتى يتمكن المواطنون السفر إلى العراق عبر الحدود البرية بدون تأشيرة" لكن بالنسبة للسفر جوا فانه لا يلزم الحصول على التأشيرة.

وبخصوص الأحداث الأخيرة التي شهدتها حدود دوغارون ، قال وزير الداخلية : "إن احداث حدود دوغارون جاءت نتيجة سوء الفهم لدى بعض المسؤولين المحليين الأفغان حول المنطقة الحدودية ، بحيث تم تذكيرهم بذلك للالتزام به.

ولفت وحيدي الى انه تم توجيه التحذيرات اللازمة للسلطات المحلية الافغانية ، معربا عن أمله في أن يولي هؤلاء المسؤولون اهتماما بعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين وألا يسمحوا المساس بها .

وتابع : "السلع والمواد الغذائية التي يحتاجها الشعب الأفغاني ستصلهم عبر هذه الحدود وعبر تجارنا ، وإذا استمرت هذه العملية ، فإن أول من يتضرر هو الشعب الافغاني نفسه ".

وأضاف: "نتمنى أن يقوم حرس الحدود بالبلاد بحل هذه القضايا حتى لا نشهد مثل هذه القضية، وبطبيعة الحال ، فإن الجهاز الدبلوماسي أجرى أيضا اتصالات ويقوم بالتذكير واجراء المشاورات لحل هذه القضية.

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