اقامة مسيرات يوم القدس وصلاة عيد الفطر مع رعاية التعليمات الصحية في ايران

جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به وزير الداخلية، عقب اجتماع مقر العمليات بلجنة مكافحة كورونا الوطنية اليوم الثلاثاء.

وحول صلاة عيد الفطر، اوضح "وحيدي" انه سيتم التاكيد على تنظيم هذه المراسم في اماكن غير مسقوفة، لكن اذا تقرر في بعض المناطق ان تقام الصلاة داخل المساجد، عند ذلك يتعيّن الامتثال الى التوصيات الصحية حتما.

وعن الظروف الراهنة من حيث تفشي الفيروس الوبائي في ايران، توقع وزير الداخلية استمرار المنحى التنازلي الحالي لعدد الوفيات والاصابات اليومية في انحاد البلاد؛ مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالتوصيات والاجراءات الوقائية لاسيما قبال السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

انتهى** ح ع

