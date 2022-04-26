٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٣:٢٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84732435
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وزير الداخلية :

اقامة مسيرات يوم القدس وصلاة عيد الفطر مع رعاية التعليمات الصحية في ايران

اقامة مسيرات يوم القدس وصلاة عيد الفطر مع رعاية التعليمات الصحية في ايران

طهران / 26 نيسان / ابريل / ارنا – قال وزير الداخلية، قائد عمليات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في ايران "احمد وحيدي" : ان مسيرات احياء "يوم القدس العالمي" ومراسم صلاة عيد الفطر السعيد، ستقام في البلاد مع رعاية التعليمات والاجراءات الصحية والوقائية للحد من تفشي هذا الوباء.

جاء ذلك في تصريح صحفي ادلى به وزير الداخلية، عقب اجتماع مقر العمليات بلجنة مكافحة كورونا الوطنية اليوم الثلاثاء. 

وحول صلاة عيد الفطر، اوضح "وحيدي" انه سيتم التاكيد على تنظيم هذه المراسم في اماكن غير مسقوفة، لكن اذا تقرر في بعض المناطق ان تقام الصلاة داخل المساجد، عند ذلك يتعيّن الامتثال الى التوصيات الصحية حتما.  

وعن الظروف الراهنة من حيث تفشي الفيروس الوبائي في ايران، توقع وزير الداخلية استمرار المنحى التنازلي الحالي لعدد الوفيات والاصابات اليومية في انحاد البلاد؛ مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالتوصيات والاجراءات الوقائية لاسيما قبال السلالات الجديدة لفيروس كورونا.

انتهى** ح ع  
 

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