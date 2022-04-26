مجلس التعاون الاسلامي السويدي يدين بشدة جريمة حرق القران في هذا البلد

وصرح "المجلس" في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، "ان هذا السوك اثار مشاعر الغضب عند المسلمين لكونه اساء الى مقدساتهم؛ لكن للاسف لم يصدر على خلفية ذلك اي ردّ من جانب الحكومة او منظمات المجتمع المدني او الجهات التي تمثل الاديان والمذاهب الاخرى (في السويد)".

واعتبر مجلس التعاون الاسلامي السويدي الذي يضم عددا من الهيئات والرابطات الاسلامية، هذا الاجراء بانه خطير للغاية ومثير للقلق؛ لافتا الى "العديد من المؤسسات والمراكز العلمية والثقافية في اوروبا وانحاء العالم" التي اتصلت به لتعرب عن استغرابها من عدم تحرك الحكومة السويدية للتنديد بهذه الاساءة.

وطالب المجلس الاسلامي السويدي في بيانه، حكومة ستوكهولم لتدين بشدة جريمة حرق مصحف القران الكريم، كما وجّه دعوة الى مسلمي هذا البلد ليعربوا في اطار القانون عن احتجاجهم وتنديدهم السلوك المشين الذي طال مقدساتهم.

انتهى ** ح ع

