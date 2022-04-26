النخالة: لن نتراجع أو نساوم وإيران تحتضن المقاومة

وقال زياد النخالة في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي: يوم القدس يأتي والشعب الفلسطيني في عز جهاده ومقاومته دفاعا عن القدس في مواجهة الطغيان الصهيوني وقرابين الزيف.

واضاف : إن شعبنا يصطف لكسر التغول الصهيوني وان القدس لنا ومقاتلينا يغطون مساحة فلسطين باكملها بمدنها وقراها.

وتابع :أن الشعب الفلسطيني قوي بارادته ويثبت عدم تخليه عن القدس التي لن تنحني ولن تستسلم للغزاة والقتلة وحثالة التاريخ.

واشار الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة الى أن ايران تقف بكل عنفوانها والتزامها بتحرير فلسطين وتحتضن المقاومة وعوائل الشهداء مؤكدا أن المقاومة لن تتراجع ولن تساوم حتى النصر ، بورك الشعب الفلسطيني الصامد ومن يقف معه.

واكد ان البعض اكتفى ببيانات التهدئة فيما صمت البعض وكان القدس لن تعنيهم وهناك من بارك للصهاينة اعيادهم.

انتهى/