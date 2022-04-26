الشيخ عيسى قاسم : الكيان الصهيوني زائل ومآله مزبلة التاريخ

واضاف آية الله الشيخ عيسى قاسم أن المسجد الاقصى يعاني من اخطر واشرس الهجمات التي تشكل اكبر تهديد لقدسيته ودوره الالهي.

واكد ان الامة تواجه اليوم اخطر تهديد لوجودها من خلال التطبيع لهويتها ووجودها على يد المطبعين، مخاطبا الدول المطبعة مع الاحتلال قائلا: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع.

وخاطب الشعب البحريني قائلا : ايها الشعب البحريني لن ترضوا الا ان تكونوا في مقدمة الشعوب التي تحيي يوم القدس العالمي، مؤكدا : نحن جميعا على ابواب يوم القدس العالمي الذي فرض استحضار تفاصيل المحنة التي يعاني منها المسجد الاقصى.

واكد ان الكيان الصهيوني زائل ومآله مزبلة التاريخ، مطالبا من اجماع الامة على ادانة التطبيع والاطاحة به.

انتهى/