٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٩:٠٢ م
رقم الصحفي: 5293
رمز الخبر: 84732623
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الشيخ عيسى قاسم : الكيان الصهيوني زائل ومآله مزبلة التاريخ

الشيخ عيسى قاسم : الكيان الصهيوني زائل ومآله مزبلة التاريخ

طهران / 26 نيسان / ابريل / ارنا –قال المرجع الديني البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم في كلمه في منبر القدس بمناسبة يوم القدس العالمي ان المسجد الاقصى يعاني من اشرس الهجمات الصهيونية، معتبرا ان الشعوب العربية تقف اليوم امام المسؤولية الكبرى لاحياء يوم القدس العالمي.

واضاف  آية الله الشيخ عيسى قاسم أن المسجد الاقصى يعاني من اخطر واشرس الهجمات التي تشكل اكبر تهديد لقدسيته ودوره الالهي.

واكد ان الامة تواجه اليوم اخطر تهديد لوجودها من خلال التطبيع لهويتها ووجودها على يد المطبعين، مخاطبا الدول المطبعة مع الاحتلال قائلا: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع.

وخاطب الشعب البحريني قائلا : ايها الشعب البحريني لن ترضوا الا ان تكونوا في مقدمة الشعوب التي تحيي يوم القدس العالمي، مؤكدا : نحن جميعا على ابواب يوم القدس العالمي الذي فرض استحضار تفاصيل المحنة التي يعاني منها المسجد الاقصى.

واكد ان الكيان الصهيوني زائل ومآله مزبلة التاريخ، مطالبا من اجماع الامة على ادانة التطبيع والاطاحة به.

انتهى/

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