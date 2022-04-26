حركة طالبان تؤكد على التعاون الحدودي مع ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء، بين مساعد السفير الايراني في كابول "سيد حسن مرتضوي" مع "مولوي شبير احمد" الذي يقود الوفد الرئاسي المفاوض لحركة طالبان من اجل تيسير القضايا الحدودية مع ايران.

واكد رئيس الاركان المسلحة لطالبان، ان "سياسة قادتنا حيال الدول المجاورة ولاسيما الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تستضيف ملايين المواطنين الافغان في اراضيها، قائمة على عدم الدخول في اي حرب او صراع، بل المضي قدما لبناء تعاون حدودي شامل معها".

واضاف : نحن نطلب من الجمهورية الاسلامية الايرانية ان تتعاون مع الحكومة الجديدة في افغانستان، بشتى المجالات المتعلقة بأمن الحدود، وبما يشمل التصدي لعمليات تهريب البشر والمخدرات وايضا مكافحة الارهاب.

انتهى** ح ع

