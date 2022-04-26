وزير الاقتصاد الاذربيجاني يؤكد على تنمية شاملة للعلاقات مع ايران

جاء ذلك خلال مباحثات وزير الاقتصاد الاذربيجاني، مع نائب وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري" الذي يزور باكو حاليا.

واستعرض الجانبان في هذا اللقاء اخر المستجدات على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري بين طهران وباكو، والمشاريع المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ، وايضا اعادة اعمار منطقة قرة باخ وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وصرح جباروف، ان جمهورية اذربيجان عازمة على توسيع العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في جميع المجالات وتاكيدا الاقتصادية، بما في ذلك تصميم وتنفيذ مشاريع مشتركة.

يذكر ان "صفري" اجرى خلال زيارته القصيرة لجمهورية اذربيجان، مباحثات مع رئيس الوزراء، الرئيس الاذربيجاني للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين "شاهين مصطفى يوف" ونائب وزير الخارجية وايضا وزير الاقتصاد في هذا البلد.

انتهى ** ح ع