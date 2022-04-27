التطبيع محاولة الدول المهزوزة للبحث عن الحمایة و لا تستطيع اسرائیل أن تحمي نفسها

و أكد السفير الفلسطيني في العراق أن ليوم القدس العالمي أهميته الخاصة و يجب ان يكون يوم القدس العالمي لأن القدس وشعبها يقاومون الاحتلال الصهيوني دفاعا عن المخطط الذي كان يهدف الى تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ثم مكانيا .

و صرح عقل أن محاولة الصهاينة للقيام بالذبح في ساحة الاقصى ،والقربان هنا في الشعائر اليهوديه، هي المقدمة العملية لاحياء الهيكل والذي تقول الرواية الصهيونية ان الهيكل تحت قبة الاقصى،لكن تصدي الشعب الفلسطيني وبكل فئاته وأماكن تواجده وبكل القدرات التي يملكها بما فيها العمل السياسي

والدبلوماسي أدى إلى تخلي هذا الكيان عن هذا المخطط حاليا لتوفير ظروف أفضل.

و شدد أكد السفير الفلسطيني في العراق أن هذا العدو لن يتخلى عن مخططاته و هو لا يعرف الا القوه والتصدي والمقاومه ونهضة الأمة.

و عن محاولة بعض الدول العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني قال : مايسمي بالتطبيع هو محاولة هذه الدول المهزوزة للبحث عن ما يمكن ان يحميها وهي تتصور أن اسرائيل يمكن ان تقوم بحمايتها وهي بالتاكيد لا ترغب ولا تستطيع ان تحميها ولا أن تحمي نفسها ،اسرائيل في حالة ضعف استراتيجي وهي

تواجهه تهديدات وجودية، واعتقد انها بهذا التطبيع تقفز على حقوق الشعب الفلسطيني .لقد سقطت صفقة القرن وسوف يسقط التطبيع ،وسينتصر شعوبنا وأمتنا العربية والإسلامية.

انتهى