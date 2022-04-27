فلسطین والقدس في کلمات قائد الثورة الإسلامية

ويعتير قائد الثورة أن التخاذل هو الذي منح الكيان الغاصب فرصة الوجود والإنشاء، فهو يرى أن الأمة الإسلامية بأنظمتها وشعوبها مسؤولة أيضاً عن إزالة هذا الكيان المغروس في قلب عالمنا الإسلامي.

ونشير هنا الى بعض تصريحات سماحته بشأن يوم القدس العالمي:

"يوم القدس يوم صرخة ومقاومة الأمة الإسلامية في وجه السياسات الرامية إلى بث الفرقة

في يوم القدس، سيتجسد دفاع الناس عن الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم

إنتفاضة المسجد الأقصى نقطة انطلاق لتحوّل كبير في كفاح الشعب الفلسطيني

يوم القدس واحد من المظاهر الحقيقية لاتحاد وانسجام العالم الإسلامي

الكيان الصهيوني، هو سبب أزمة الشرق الأوسط، وإنهاء الأزمة يستدعي إزالة السبب

إن جذوة المقاومة قد استعرت مرة أخرى في صدور الفلسطينيين المكابدين والغاضبين والمشرّدين"

ويعتبر ایة الله الخامنئي يوم القدس العالمي لهذا العام بانه مختلف عما كان عليه في الاعوام الماضية اذا قال ان الشعب والشباب الفلسطيني يقدم التضحيات الكبرى وبالمقابل يمارس الكيان الصهيوني منتهى الدناءة والاجرام ويقوم بكل اعتداء يتمكن القيام به فيما تقدم اميركا واوروبا الدعم له.

انتهی**3269