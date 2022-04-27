٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٢:٠٢ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84733316
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الجهاد الإسلامي:دماء الشهداء ستتحول الى لعنة تطارد الاحتلال

الجهاد الإسلامي:دماء الشهداء ستتحول الى لعنة تطارد الاحتلال

طهران/ 27 نیسان/ ابریل/ ارنا- زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء الشهيد "أحمد محمد فتحي مساد" (18 عاما) من بلدة برقين غرب جنين، والذي ارتقى شهيداً، معلنا إن دماء الشهداء ستتحول لعنة تطارد الاحتلال.

وقالت الحركة في بيان: ان "الاحتلال قد أوغل قتلاً واعتقالاً ودماراً بحق شعبنا ومقدساتنا، وأصبح يمارس إرهابه وإجرامه بكل أشكاله البشعة على مرأى ومسمع هذا العالم المنافق، والذي يتحمل مسؤولية صمته عن جرائم الاحتلال بحق فلسطين وشعبها".

وجددت تأكيدها على أنها ستبقى تقدم الغالي والنفيس على طريق الجهاد والمقاومة، ولن تتراجع عن أداء واجبها المقدس تجاه تحرير أرضنا ومقدساتنا.

وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني كافة بضرورة تصعيد المقاومة بكل أشكالها والتصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، ليعلم أن هذا الشعب لن يمرر جرائمه هذه دون عقاب.

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