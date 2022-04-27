الجهاد الإسلامي:دماء الشهداء ستتحول الى لعنة تطارد الاحتلال

وقالت الحركة في بيان: ان "الاحتلال قد أوغل قتلاً واعتقالاً ودماراً بحق شعبنا ومقدساتنا، وأصبح يمارس إرهابه وإجرامه بكل أشكاله البشعة على مرأى ومسمع هذا العالم المنافق، والذي يتحمل مسؤولية صمته عن جرائم الاحتلال بحق فلسطين وشعبها".

وجددت تأكيدها على أنها ستبقى تقدم الغالي والنفيس على طريق الجهاد والمقاومة، ولن تتراجع عن أداء واجبها المقدس تجاه تحرير أرضنا ومقدساتنا.

وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني كافة بضرورة تصعيد المقاومة بكل أشكالها والتصدي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، ليعلم أن هذا الشعب لن يمرر جرائمه هذه دون عقاب.

انتهی**3269