قاليباف يطالب بفتح الحدود البرية العراقية أمام زوار الأربعين

واعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني خلال مؤتمر صحفي عقد بعد لقاءه الحلبوسي اليوم أعرب عن سعادته باستضافة نظيره العراقي والوفد المرافق له، مؤكدا أن السياسة البرلمانية للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الحكومة الثالثة عشرة هي تطوير العلاقات مع دول الجوار والمنطقة، خاصة العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية.

وشدد رئيس مجلس الشورى الاسلامي إن أهم مطلب للشعب الإيراني هو موضوع زيارة المراقد المقدسة وخاصة فتح الحدود البرية في الأربعينية وهو ما نطلبه من مجلس النواب والحكومة العراقية.

وحث قاليباف مجلس النواب العراقي للعمل سريعاً عبر الوصول إلى اتفاق سياسي بين جميع الفئات السياسية لتحديد مصير الحكومة العراقية المقبلة، مؤكدا على دعم ايران للعراق شعبا وحكومة.

وقال رئيس السلطة التشريعية: نتمنى أن يكون البلدين قويين وان يقفان الى جانب بعضهما لانهما يلعبان دورًا مهمًا في القضايا الإقليمية والسياسية والأمنية والاقتصادية واستقرار الدول الإسلامية.

بدوره، اكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في المؤتمر الصحفي المشترك على الصداقة والأخوة الدائمة بين البلدين الجارين، معربا عن امله بإزالة العقبات أمام التنمية والتعاون بين الجانبين من خلال تعزيز العلاقات، لأن تطوير العلاقات سيصب في مصلحة شعبي البلدين.

وأشار إلى أن الاستقرار في إيران له تأثير إيجابي على العراق والمنطقة، كما يؤثر الاستقرار في العراق على إيران والمنطقة.

وقال الحلبوسي: في العراق نحاول حل المشاكل الإقليمية من خلال الدبلوماسية، ونعلم أن ذلك يكون من خلال الحوار والتفاهم، والعديد من المشاكل بحاجة إلى الحوار والتشاور، وتسعى الأمم إلى علاقات أفضل، وتحسين الحياة والمستقبل والأحوال الاقتصادية، ومنع عودة شبح الحرب".

وشدد على أن احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحماية حقوق المواطنين يجب أن تكون مبادئ العلاقات بين الدول.

وفي إشارة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة في السنوات الأخيرة في الدول، قال الحلبوسي: لقد شهدنا مشاكل اقتصادية ناجمة عن تفشي كورونا ولم يكن عامًا جيدًا، ويجب ألا نسمح بفرض عقوبات على الدول وترهيبها، ويجب ألا نسمح للجماعات المسلحة باتخاذ إجراءات ضد البلدان.

وأشار الحلبوسي إلى ضرورة إزالة العراقيل أمام العلاقات الاقتصادية والاجتماعية البرلمانية والعمل على كل ما هو ضروري ، من سن القوانين إلى اتخاذ قرار برلماني لتحسين العلاقات.

وسيلتقي الحلبوسي خلال هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الأدميرال علي شمخاني.

ووصل إلى طهران صباح اليوم الأربعاء رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في زيارة رسمية بناء على دعوة من نظيره الإيراني محمد باقر قاليباف.

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