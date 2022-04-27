مسؤول : السينما الإيرانية تدعم إنتاج الأعمال الفنية حول محور المقاومة

وشدد "محمد خزاعي" الیوم الاربعاء على ضرورة احياء ذکری يوم القدس العالمي وتكريمه قال: لا يمكن لأي إنسان حر أن يتجاهل ما يحدث في فلسطین بدعم الغرب.

واضاف، ان يوم القدس العالمي لعب دورا هاما في تعزيز التآزر والتلاحم بين المسلمين والشعوب الحرة في العالم خلال هذه السنوات التي لم يسمح لوسائل الإعلام الغربية أن تصل اخبار تدنیس الصهاينة للقبلة الأولى للمسلمين إلى آذان أحرار العالم .

وقال ان السينما الإيرانية تقف الی جانب الشعب الفلسطيني وكل الاحرار الذین یناضلون ضد الظلم والمیول التوسعیة للأجانب في الدول الإسلامية خلال هذه السنوات.

واعتبر مهرجان أفلام المقاومة الدولي، ساحة للتعبير عن الفنانين الذين يرسمون صورة واضحة لأبطال الشجعان وطالبي العدالة الذين لم يرضخوا للظلم.

واشار الى تقديم العديد من الأعمال المجيدة عن موضوع المقاومة في فلسطين وسوريا والعراق واليمن والدول الإسلامية في المهرجانات السينمائية المختلفة، داعية ایران ان تكون رائدة في إنتاج وعرض الأعمال التي تجسد حقيقة ما يحدث للمسلمين.

واعلن ان مؤسسة السينما الإيرانية ترحب بنشر أفكار وسيناريوهات صانعي الأفلام حول فلسطين ومحور المقاومة وتدعم انتاج الأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية حول هذه المواضیع.

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