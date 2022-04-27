مسؤول : 5 الاف مراسل ومصور يغطون مراسم يوم القدس في ايران

واضاف "موسى بور"، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم الاربعاء حول اقامة مراسم يوم القدس العالمي (الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك)، انه سيتم تنظيم المسيرات بهذه المناسبة في اكثر من 900 مدينة ايرانية، فضلا عن العاصمة طهران.

واوضح ان مراسم احياء يوم القدس العالمي خلال العام الحالي ستنظم حضوريا وذلك بعد وقفة استغرقت سنتين اثر تفشي فيروس كورونا؛ مبينا ان المسيرات ستتجه صوب المساجد والاماكن المحددة لاقامة صلاة الجمعة وذلك مع رعاية التوصيات الصحية والاحترازية لمكافحة الجائحة.

ولفت ايضا هذا المسؤول بوزارة الثقافة والارشاد الاسلامي، الى المسيرات والوقفات الشعبية التي ستنظم لاحياء يوم القدس العالمي في اكثر من 90 دولة في العالم بمشاركة المسلمين والاحرار من اتباع سائر الديانات السماوية؛ وذلك دفاعا عن القدس الشريف وفلسطين المظلومة وتنديدا بجرائم الكيان الصهيوني الوحشي في حق الشعب الفلسطيني.

انتهى ** ح ع