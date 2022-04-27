قاليباف لنظيره العراقي : يجب ان لا نتجاهل قباحة التطبيع مع الكيان الصهيوني

واشاد "قاليباف" في هذا السياق، بقانون تجريم العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي اقره مجلس النواب العراقي مؤخرا.

وفي معرض ترحيبه بزيارة الوفد البرلماني العراقي للجمهورية الاسلامية، اعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي عن امله بان تفضي هذه المباحثات الى ايجاد ارضيات مناسبة لتطوير التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين هذين البلدين الجارين.

ولفت بان الجانبين مصممان على مواصلة التعاون البرلماني والسياسي والشعبي، والارتقاء بمستوى هذه الاواصر في الصعد الثنائية والاقليمية والدولية.

ونوه قاليباف بموقف ايران الداعم للعراق ولاسيما خلال فترة مكافحة الارهاب الداعشي، وثلة الشهداء الابرار من كلا البلدين مثل الشهيد القائد سليماني وابو مهدي المهندس ورفاق دربهما الذين ارتقوا في هذا المسار.

كما تطرق الى مطلب الشعب الايراني الجاد من السلطات العراقية لتيسير اجراءات التنقل عبر الحدود البرية لزيارة العتبات المقدسة في هذا البلد.

وفي الختام اكد على مجموعتي الصداقة البرلمانية بين البلدين لمتابعة القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي وحسم مراحلها القانونية.

الى ذلك، اكد الحلبوسي على توظيف الدستور العراقي لرفع الحواجز من مسار التعاون بين طهران وبغداد وتوسيع نطاقها.

ودعا رئيس مجلس النواب العراقي خلال اللقاء مع نظيره الايراني، الى بذل مزيد من الجهود المشتركة بين البلدين لمعالجة المشاكل الراهنة في المنطقة واعادة الظروف الى طبيعتها لكي تتقارب الشعوب الاقليمية الى بعضها البعض اكثر فاكثر.

انتهى ** ح ع