امیر عبداللهیان: لا ينبغي ان تكون في العراق قاعدة آمنة للمعادين للثورة الاسلامية لتهديد ايران

وخلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في طهران الاربعاء، اكد امير عبداللهيان دعم ايران لاستقرار العراق وقال: ان ايران تعتبر امنها امن العراق وامن العراق امنها.

واشار وزير الخارجية الايراني الى مشاركة الشعب العراقي في الانتخابات العديدة التي جرت في العراق لغاية الان واضاف: ان ايران تدعم العملية السياسية في العراق وتعتبر وجود عراق قوي ضمانا لامن وسلام المنطقة.

وتابع امير عبداللهيان: لا ينبغي ان تكون هنالك في العراق قاعدة آمنة للمعادين للثورة الاسلامية والانفصاليين الايرانيين لتهديد ايران.

واكد وزير الخارجية الايراني الدور المهم لبرلماني البلدين للتقدم بالعلاقات الثنائية الى الامام.

واعتبر الكيان الصهيوني عنصر تهديد للامن في المنطقة، مؤكدا على ان احياء يوم القدس العالمي يعد خطوة لمواجهة مخططات هذا الكيان.

*الحلبوسي: العراق حظي على الدوام بالدعم من ايران

من جانبه قال رئيس مجلس النواب العراقي خلال الاجتماع: ان العراق حظي على الدوام بالدعم من الجمهورية الاسلامية الايرانية وهو بناء عليه يقدر ويثمن ذلك.

واضاف الحلبوسي: ان دستور العراق لا يسمح لانشطة الافراد او المنظمات لتهديد الجيران.

ووجه رئيس مجلس النواب العراقي الشكر والتقدير للجمهورية الاسلامية الايرانية لدعمها للعراق في مواجهة داعش والارهاب، مؤكدا على دعم العراق لايران في مواجهة الحظر الظالم.

واعتبر الحلبوسي كذلك الدفاع عن فلسطين ومعارضة اجراءات الكيان الصهيوني مطلبا عاما في العراق.

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