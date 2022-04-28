حركة الفكر الاصيل الاسلامية تدعو الى نصرة الشعب الفلسطيني ودعم جهاده ضد الصهاينة المحتلين

تمر علينا الجمعة القادمة الذكرى السنوية لاحياء يوم القدس العالمي ،اليوم الذي يؤكد المسلمون واحرار العالم فيه دعمهم واسنادهم لجهاد ونضال الشعب الفلسطيني المظلوم في استرجاع حقوقهم ووطنهم من المحتلين الصهاينة ،،ان احياء هذا اليوم وفي اخر جمعة من شهر رمضان المبارك وبهذا العنوان العظيم يذكرنا بدعوة الامام الخميني (رض)عام ١٩٧٩بوجوب الدفاع عن مظلومية الشعب الفلسطيني وما لاقاه طيلة السبعين عاما الماضية من الاضطهاد والسلب والنهب والقتل والسجن والتعذيب على يد الصهاينة المجرمين ومن يدعمهم من قوى الاستكبار العالمي .

ونحن في حركة الفكر الاصيل الاسلامية وتلبية للواجب الديني والوطني ندعو ابناء شعبنا العراقي كافة الى اعلان دعمهم واسنادهم وتاييدهم لاخواننا الفلسطينيين في استرجاع حقهم ووطنهم وبما يستطيعون عليه من وسائل الرفض والشجب والاستنكار للهيمنة الصهيونية على فلسطين وما جاورها .

وفي هذه المناسبة نذكر ابناء شعبنا العراقي الكريم بمواقفه المشرفة والبطولية في الدفاع عن اخواننا الفلسطينيين طيلة السنين الماضية وما قدمه جيشنا الباسل في حروب ١٩٤٨،١٩٥٦،١٩٦٧،١٩٧٣من تضحيات جسام بالاروح والاموال والسلاح واستضافة الالاف من اخواننا الفلسطينيين كضيوف اعزاء على الشعب العراقي كما لا ننسى مشاركة الكثير من شباب العراق في العمل الفدائي ضد الصهاينة .

وفي الختام نكرر تاييدنا ودعمنا لما يقوم به الشعب الفلسطيني المناضل وما يسطره من بطولات في الاعوام الاخيرة دفاعا عن القدس الشريف ،داعين الله عز وجل ان ينصر اخواننا في فلسطين على اعدائهم الصهاينة ومن يقف ورائهم .

انتهى