اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي تنظم حملة التغريد على هاشتاغ #القدس هي المحور

وبدأ الحفل بالقرءان الكريم ثم السلام الوطني الفلسطيني ودقيقة صمت وقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء.

وفي كلمة لعضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة الفلسطينية ليوم القدس هاني الثوابتة حيث قال إن المقاومة هي الحل الأمثل لدحر الاحتلال عن أرضنا، فهذه المقاومة هي التي انتصرت للقدس وحي الشيخ جراح العام الماضي.

وأضاف الثوابتة أن "شعار اليوم القدس هي المحور ينسجم مع حالة العنفوان الثوري الممتدة على طول خط المواجهة مع الاحتلال الصهيوني".

وبين أن كل المنطقة أصبحت ساحات اشتباك بعد معركة "سيف القدس"، واليوم نقول بأنّ القدس هي المحور.

ووجه الثوابتة التحية إلى شهداء شعبنا الفلسطيني، خلال مراحل النضال مع الاحتلال الصهيوني، وخاصةً الذين قضوا خلال الفترة الأخيرة في محافظات الوطن.

وطالب بوضع دعم واسناد في أهلنا ومقدساتنا في مدينة القدس، ضمن الأولويات الوطنية.

وشدد على أن دعم القدس وأهلنا فيها يعتبر واجباً أخلاقياً وانسانياً ووطنياً.

وفي كلمة اللجنة الفلسطينية ليوم القدس التي القاها القيادي في لجان المقاومة في فلسطين ومدير مكتبها الاعلامي " محمد البريم " أبو مجاهد، أكد أن فلسطين والقدس هي قضية الأمة المركزية وهي "المحور".

وقدم الشكر والتحية للجمهورية الإسلامية في إيران على دعمها السخي والمتواصل لشعبنا ومقاومته التي وصلت لما هي عليه من بأس وتطور ساهم بشكلٍ كبير في مقاومة المحتل.

ودعا ابو مجاهد الشعوب العربية والإسلامية وأنظمتها كافة بأن تحذو إيران في دعم شعبنا ومقاومته لمواجهة المؤامرات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية خاصة القدس ومسرى رسول الله.

واضاف ابو مجاهد البريم ان الاحتلال يقتل ويحاول تهجير سكان القدس وتغيير معالمها من أجل السيطرة عليها وتزييف التاريخ واقتلاع الفلسطينيين منها.

انتهى** 2344