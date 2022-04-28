يوم القدس يخلق الوحدة والانسجام بين الأمة الاسلامية

وجاء في البيان ان استعدادات الشباب الفلسطيني والمجاميع الجهادية وتجسيدها للقوة باستمرار تظهر تفوق فلسطين وقدراتها يوما بعد يوم وتكشف ضعف العدو الغاصب.

واضاف مجلس صيانة الدستور في بيانه : في وقت كانت فيه القوى الكبرى تحاول طمس اسم فلسطين ووضعه في رفوف التاريخ، انطلق مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني الراحل لاتخاذ موقف تاريخي حكيم باعلان آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام يوما عالميا للقدس، وبذلك أحبط معادلات الاستكبار العالمي.

واكد البيان الدعم المطلق من قبل شعب ايران ونظامها الاسلامي لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم ، وادانة جرائم الكيان الصهيوني وحماته، وتقديم كل الدعم لتحرير القدس الشريف.

انتهى** 2344