٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١١:٠٥ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84734625
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بيان مجلس صيانة الدستور بمناسبة يوم القدس العالمي :

يوم القدس يخلق الوحدة والانسجام بين الأمة الاسلامية

يوم القدس يخلق الوحدة والانسجام بين الأمة الاسلامية

طهران/ 28 نيسان/ ابريل/ ارنا - على اعتاب يوم القدس العالمي الذي يصادف غدا الجمعة ، اصدر مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية بيانا أكد فيه أن المشاركة في احياء هذا اليوم تحقق الوحدة والانسجام بين الأمة الاسلامية وتساهم في ديمومة مبادئ تحرير فلسطين وفضح الجرائم الصهيونية.

وجاء في البيان ان استعدادات الشباب الفلسطيني والمجاميع الجهادية وتجسيدها للقوة باستمرار تظهر تفوق فلسطين وقدراتها يوما بعد يوم وتكشف ضعف العدو الغاصب.

واضاف مجلس صيانة الدستور في بيانه : في وقت كانت فيه القوى الكبرى تحاول طمس اسم فلسطين ووضعه في رفوف التاريخ، انطلق مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني الراحل لاتخاذ موقف تاريخي حكيم باعلان آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام يوما عالميا للقدس، وبذلك أحبط معادلات الاستكبار العالمي.

واكد البيان الدعم المطلق من قبل شعب ايران ونظامها الاسلامي لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم ، وادانة جرائم الكيان الصهيوني وحماته، وتقديم كل الدعم لتحرير القدس الشريف.

انتهى** 2344

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