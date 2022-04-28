٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١١:٤٤ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84734682
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هيئة اركان القوات المسلحة

تعبئة امكانات العالم الاسلامي كفيلة بانهاء وجود الكيان الصهيوني

تعبئة امكانات العالم الاسلامي كفيلة بانهاء وجود الكيان الصهيوني

طهران/ 28 نيسان/ ابريل/ ارنا - في بيان لها بمناسبة يوم القدس العالمي، أكدت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في ايران أن تعبئة الامكانات الثقافية والاقتصادية والسياسية والعسكرية للعالم الاسلامي في دعم الشعب الفلسطيني الغيور وصانع الملاحم كفيلة بانهاء وجود الكيان الصهيوني اللقيط.

واكدت الهيئة في بيانها على ضرورة تلاحم الدول الاسلامية من أجل حل القضية الفلسطينية ، مشيرة الى قرب تحقق عوامل تحرير القدس الشريف.

وادانت هيئة الاركان الايرانية الاعتداءات الاخيرة للمحتلين والمستوطنين الصهاينة على المسجد الاقصى في شهر رمضان المبارك وانتهاكهم حرمة المناسك العبادية في المسجد المبارك ، مشيرة الى أن سياسة التطبيع التي تنتهجها الانظمة الرجعية والصمت الدائم لمجلس الأمن الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني زادا من وقاحة هذا الكيان الغاصب وارتكابه للجرائم المعادية للانسانية.

ودعت الهيئة الشعب الايراني وجميع الشعوب الحرة الى المشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي.

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