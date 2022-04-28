زيادة 25 بالمئة في صادرات البلاد غير النفطية خلال الشهر الماضي

و أشار فرود عسكري، الى حجم التجارة الإيرانية غير النفطية خلال الشهر الماضي من العام الحالي 2022، وقال ان صادرات البلاد غير النفطية بلغت 7 ملايين و324 ألف طن بقيمة 3 مليارات و699 مليون دولار، موضحا انه رغم انخفاض الوزن بنسبة 10 بالمئة الا ان القيمة زادت بنسبة 25 بالمئة.

ولفت الى ان نفس الشهر من العام الماضي 2021 ، تم تصدير 8 ملايين و 302 ألف طن من البضائع بقيمة 2 مليار و 968 مليون دولار إلى مختلف أنحاء العالم عبر جمارك البلاد .

واضاف عسكري إن واردات البلاد خلال نفس الشهر الماضي بلغت 2 مليون و 252 ألف طن من البضائع ، بقيمة 2 مليار و 824 مليون دولار ، بنسبة نمو 10 بالمئة في الوزن و 1 بالمئة في القيمة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وصرح مساعد الشؤون الجمركية أنه بالنظر إلى صادرات البلاد البالغة 3 مليارات و 699 مليون دولار والواردات 2 مليار و 824 مليون دولار خلال الشهر الماضي، فأن الميزان التجاري للبلاد بات موجبا لصالح الصادرات بمقدار 756 مليون دولار.

انتهى** 2344