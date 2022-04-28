مساعد رئيس الجمهورية: المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني

في حديث خاص مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الخميس، حيا حسيني يوم القدس العالمي مشيرا إلى مبادرة الإمام الخميني الراحل بتسمية آخر جمعة من رمضان بيوم القدس العالمي، وقال: أن الإمام الخميني أعلن بعد انتصار الثورة الإسلامية، الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بيوم القدس، بهدف اخراج قضية فلسطين من حدودها العرقية والجغرافية وتحويلها إلى قضية إسلامية وشعبية وعالمية.

تسمية يوم القدس لاعلان مظلومية الفلسطينيين

وأضاف حسيني أن هذا العمل افضى الى عدم تجاهل مظلومية واضطهاد الشعب الفلسطيني، وبالتالي فان مسيرات تقام في الدول الإسلامية والغربية كل عام في يوم القدس لفضح جرائم الكيان الصهيوني وحماته ضد الشعب الفلسطيني المظلوم .

وتابع قائلا ان الإمام الخميني حذر من خطورة الكيان الصهيوني منذ انطلاقة الثورة في ايران عام 1963 وتجلى هذا النهج في شعارات الشعب مثل "إيران اليوم، فلسطين غدا" و سميت باليوم العالمي للقدس بعد الثورة ، ودخل هذا النضال مرحلة جديدة.

وقال حسيني عن فعاليات يوم القدس: إن مبادرة الإمام الخميني حولت قضية القدس من قضية جغرافية وعربية محدودة إلى القضية الأولى في العالم الإسلامي.

المقاومة افضت الى انهيار الكيان الصهيوني

وقال حسيني أن الثورة الإسلامية افضت الى إثارة قضية القدس باعتبارها القضية الأولى في العالم الإسلامي، والمقاومة المستوحاة من تعاليم الثورة الإسلامية دفعت الكيان الصهيوني إلى الانهيار وان يتلقى ضربات شديدة.

وفي إشارة إلى التجهيزات العسكرية لفصائل المقاومة، قال حسيني ان الانتفاضة الفلسطينية كانت تُنفذ بالحجارة في وقت ما، لكن في الوضع الراهن ، يردون على الأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني بالصواريخ والرشاشات للدفاع عن أنفسهم.

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