أمير عبداللهيان يؤكد على إعادة فتح الحدود البرية لإيران وجمهورية أذربيجان

و هنأ أمير عبد اللهيان في الاتصال الهاتفي نظيره الاذري بقرب حلول عيد الفطر، مشيرا الى ضرورة استمرار تبادل الوفود رفيعة المستوى بين طهران وباكو، الأمر الذي أدى إلى تطوير العلاقات، معربا عن أمله في الاسراع بتنفيذ النتائج التي تمخضت عن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والاتفاقيات الأخرى.

وفي جانب آخر من المكالمة، أكد وزير الخارجية الإيراني على إعادة فتح الحدود البرية بين إيران وجمهورية أذربيجان، بالنظر للسيطرة على تفشي جائحة كورونا في كلا البلدين.

كما أشار عبد اللهيان إلى جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين، وخاصة المسجد الأقصى، معربا عن أمله في أن تضطلع باكو بدور فاعل لوقف نزيف الدم وانتهاك الحقوق الفلسطينية، في ظل رئاسة جمهورية أذربيجان لحركة عدم الانحياز.

من جانبه هنأ جيهون بيراموف، أمير عبد اللهيان، بقرب حلول عيد الفطر، معربا عن ارتياحه لتطوير التعاون بين طهران وباكو .

وقال وزير خارجية جمهورية أذربيجان، مخاطباً عبد اللهيان، إنه يرحب بوجود وأنشطة الشركات الإيرانية في إعادة إعمار المناطق المحررة من البلاد ، وأعرب عن أمله في فتح الحدود البرية للبلاد قريبا.

وأكد بيراموف على دعم الدول الإسلامية المشترك لحقوق الأشقاء الفلسطينيين، وقال إن بلاده مستعدة لتلقي ومتابعة ودعم المقترحات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في البلاد في اطار حركة عدم الانحياز.

وناقش الجانبان عبر الهاتف تطوير التعاون الثنائي بين البلدين والمستجدات الإقليمية.

انتهى** 2344

