الحاخام اليهودي: حدثت كارثة منذ تشكيل الصهيونية

وقال آرون كوهين، الحاخام اليهودي الأرثوذكسي من حركة "ناتورا كارتا" المناهضة لإسرائيل، لوكالة أنباء إرنا في لندن اليوم الخميس أن "النظرة الصحيحة لليهودية تتعارض تماما مع ما يسمى بالصهيونية"، موضحا ان الصهيونية حركة قومية نشأت قبل نحو 100 عام وتتعارض مع تعاليم اليهودية.

واعتبر رجل الدين اليهودي، الصهيونية بانها تؤدي الى البؤس وسفك الدماء، موضحا لقد حدثت كارثة منذ تشكيل الحركة.

ودعما ليوم القدس العالمي، أشار كوهين إلى أن اليهودية الحقيقية تدعو إلى أن يحكم الشعب الفلسطيني ويدافع عن بلده.

ونظمت مسيرة يوم القدس العالمي في لندن الأحد الماضي بعد توقف دام عامين بسبب وباء كورونا، حضرها مئات من الصائمين المسلمين ورجال الدين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان والجماعات المناهضة للحرب، فضلا عن اليهود والمسيحيين المناهضين للحرب.

وسار المتظاهرون في شوارع وسط لندن، أمام البرلمان البريطاني ووزارة الخارجية، ثم تجمعوا أمام مكتب رئيس الوزراء، ورددوا هتافات معادية لإسرائيل تدعو إلى إنهاء الاحتلال والعنف والفصل العنصري في فلسطين المحتلة.

انتهى** 2344