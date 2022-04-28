زعيم حزب باكستاني: الخائنون لفلسطين سيفتضح أمرهم

وخلال مؤتمر صحفي في اسلام اباد بعنوان يوم القدس العالمي، أعلن "ناصر عباس جعفري"، اليوم الخميس، ان المسلمين الصائمين في باكستان سيشاركون مع إخوانهم في اقصى بقاع العالم في مسيرات يوم القدس العالمي التي ستقام يوم غد الجمعة لدعم فلسطين.

واشاد حجة الاسلام جعفري بالإمام الخميني (رض) وقال إن المفجر العظيم للثورة الإسلامية الإيرانية، بإعلانه يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان يوماً عالمياً للقدس، وضع سياسة تاريخية ودائمة للدفاع عن القضية الفلسطينية وترسيخ جبهة المقاومة ضد الكيان الصهيوني، والآن، تحيي دول العالم يوم القدس العالمي من كل عام عملا بتوجيهات الامام الخميني.

وقال الأمين العام لحزب الوحدة الإسلامية: أن مدن باكستان الكبيرة والصغيرة ستشهد غدا تظاهرات كبيرة ضد الكيان الصهيوني والغطرسة العالمية وحكام فلسطين الخونة بعد صلاة الجمعة، والحكومة الباكستانية ملزمة بتوفير الأمن والسلام في هذا اليوم الحاسم.

وأكد حجة الإسلام جعفري: إن أنصار فلسطين في العالم يرفعون صرخة تضامنهم مع الأمة المظلومة في هذا البلد ويعبرون عن كراهيتهم واشمئزازهم لكيان احتلال القدس وأنصاره.

وأضاف ان إسرائيل كيان إرهابي يقتل آلاف الفلسطينيين من النساء والرجال والأطفال، وأيادي انصاره ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني المظلوم.

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