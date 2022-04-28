وزير التعاون: الدول الجارة تطلب شراء الادوية الايرانية

وقال عبدالملكي في تصريح له الخميس خلال زيارته التفقدية لشركة استثمارات الادوية "تي بي كو" (TPICO) : ان شركة الادوية هذه العاملة تحت اشراف مؤسسة الضمان الاجتماعي حققت خلال العام الماضي نموا بنسبة 67 بالمائة في المبيعات ونموا بنسبة 47 بالمائة في الارباح الصافية نظرا للتغيير الاستراتيجي والاداري للشركة.

واشار وزير التعاون الى ان شركة "تي بي كو" تنتج اكثر من 35 بالمائة من اجمالي الادوية المنتجة في البلاد وقال: لقد تمكنت الشركة من انتاج 130 دواء جديدا وتسجيلها لدى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وقد وضعت تحت تصرف المواطنين لخفض المشاكل التي يواجهونها في مجال الادوية.

واضاف: ان العام الجديد (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس) كان عاما جيدا كذلك للشركات التابعة لوزارة التعاون وفي هذا الطار شهد انتاج شركة "تي بي كو" خلال الشهر الاول من العام الجديد نموا بنسبة 20 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

انتهى **

انتهى ** 2342