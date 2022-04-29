امیر عبداللهیان يؤكد اهمية دور لبنان في العالم العربي

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب في سياق مشاوراته الدبلوماسية مع نظرائه في الدول الاخرى على اعتاب يوم القدس العالمي الذي يصادف اليوم وهو الجمعة الاخيرة من شهر رمضان.

وادان امير عبداللهيان ممارسات الكيان الصهيوني في قتل واهانة المصلين في المسجد الاقصى واشار الى مشاوراته مع الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، داعيا المنظمة للبت في قضية الجرائم الاخيرة للكيان.

ونوه الى حضور لبنان في الخط الامامي للمقاومة، موجها الشكر والتقدير للشعب والمقاومة والجيش في لبنان لوقوفهم امام الكيان الصهيوني الغاصب للقدس.

واعرب رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني عن امله بنجاح الانتخابات القادمة في لبنان واعلن استعداد ايران لتنمية العلاقات الشاملة مع لبنان واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بتنمية العلاقات مع لبنان.

ووصف وزير الخارجية الايراني دور لبنان في العالم العربي بانه يحظى بالاهمية.

*وزير الخارجية اللبناني

من جانبه هنأ زير الخارجية اللبناني في هذا الاتصال الهاتفي لمناسبة عيد الفطر السعيد الذي سيحل بعد عدة ايام، واكد اهمية تنمية علاقات الصداقة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، معربا عن امله بزيادة تبادل زيارات الوفود الدبلوماسية بين البلدين بعد الانتخابات البرلمانية في لبنان.

وادان عبدالله بوحبيب بقوة جرائم الكيان الصهيوني في المسجد الاقصى، داعيا الى وحدة العالم الاسلامي في دعم فلسطين وصون المسجد الاقصى.

وتبادل الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي وجهات النظر حول بعض القضايا الاخرى المتعلقة بالتعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والدولية.

انتهى ** 2342