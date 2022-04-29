ازدياد التبادل التجاري بين إيران وطاجيكستان بنسبة 4.5 ضعف

وبحسب مكتب الإحصاء الطاجيكي ، بلغ حجم التجارة الثنائية بين إيران وطاجيكستان خلال الربع الاول من العام الجاري نحو 67 مليون دولار مسجلا زيادة بنسبة 4.5 ضعف مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة واردات البضائع الإيرانية من طاجيكستان في الفترة من يناير إلى مارس هذا العام 33.5 مليون دولار ، وبلغت قيمة صادرات المنتجات الطاجيكية لإيران في نفس الفترة 33.4 مليون دولار.

بدأت عملية إحياء العلاقات التجارية بين إيران وطاجيكستان العام الماضي ، حيث وصلت التجارة بين البلدين إلى أكثر من 120 مليون دولار بزيادة تصل الى اكثر من ضعفين قياسا بالعام بعام 2020.

وبحسب الإحصاءات ، تراجعت قيمة التجارة الثنائية بين إيران وطاجيكستان بأكثر من أربعة أضعاف في السنوات السبع الماضية ، من 300 مليون دولار في عام 2013 إلى 58 مليون دولار في عام 2020.

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