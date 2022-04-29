الملحق الثقافي الايراني لدى بغداد: العراق اكبر دولة عربية داعمة للقدس

وقال اباذري في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا": في ضوء معرفتي بالشعب العراقي ومجموعات المقاومة والتيارات السياسية والحوزوية وكذلك التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر فان الكيان الصهيوني سيمضي بحلمه لتطبيع العلاقات مع العراق الى القبر معه.

واشار الى المبادرة الاخيرة للتيار الصدري بتقديم مشروع لمجلس النواب العراقي لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني لافتا الى ان التيار ومنذ فترة الشهيد آية الله محمد صادق الصدر رفع شعار "كلا كلا اسرائيل"، هذا الشعار الذي تحول الان الى ثقافة لدى الشعب العراقي والذي سيصبح قانونا بعد اعتماده في البرلمان.

ولفت اباذري الى ان الشعب العراقي عانى من الاحتلال الاميركي ويدرك الان اكثر من اي شعب آخر ألم المعاناة من الاحتلال الصهيوني لدى الشعب الفلسطيني.

كما نوه الى المواقف المبدئية والثابتة للحوزة العلمية والمرجعية الدينية في النجف الاشرف خاصة آية الله السيستاني تجاه القضية الفلسطينية وضرورة نصرتها وتقديم الدعم لها في مواجهة كيان الاحتلال الصهيوني، ولفت الى ان آية السيستاني طرح قضية فلسطين والقدس خلال لقاء بابا الفاتيكان معه بما يثبت بان العراق ثابت في موقفه تجاه قضية فلسطين لذا فان حلم الكيان بتطبيع العلاقات مع العراق لن يتحقق.

واعتبر العراق بانه اكبر دولة عربية داعمة للقدس وان العراقيين هم الاكثر اصرارا وعزما على مواجهة التطبيع والتساوم مع الكيان الصهيوني وقال ان صوت كل الاطياف العراقية من اي مذهب وجناح وحزب هو "القدس هي المحور" وسترون مهابة المسيرات التي سينظمها العراقيون في يوم القدس العالمي.

واكد بان العراق يمتلك الطاقة اللازمة ليكون الخط الاقتحامي لتحرير القدس وقال: ان هذا الامر مستلهم من ثورة الامام الحسين (ع) وواقعة كربلاء، وفي الواقع فان تحرير القدس يعد ثقافة حسينية، وحتى لو تخلت كل الدول العربية عن قضية القدس فان العراق المقاوم متمسك بها.

انتهى ** 2342