امير عبداللهيان: ايران ترى المقاومة اهم خيار في مواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني

جاء ذلك في كلمة القاه امير عبداللهيان قبل كلمة رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي خلال استقباله الخميس السفراء والدبلوماسيين للدول الاسلامية المعتمدين لدى طهران على اعتاب يوم القدس العالمي.

واشار وزير الخارجية الايراني الى تصعيد الاعمال العدوانية والوحشية للكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين خلال الفترة الاخيرة وقال: ان استمرار جرائم الصهاينة ضد الفلسطينيين يضاعف مسؤوليتنا كدول وحكومات اسلامية مائة مرة.

واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت ترى المقاومة اهم خيار لمواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني و"في الوقت ذاته فان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبحكمة قائد الثورة الاسلامية قدمت مبادرة سياسية تتضمن اجراء الاستفتاء العام لتحديد مصير فلسطين بيد سكانها الحقيقيين والاصليين".

وقال: نامل بان نشهد قريبا تاسيس الدولة الفلسطينية الموحدة في كافة ارجاء ارض فلسطين الام والتاريخية وعاصمتها القدس الشريف.

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