٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٨:٣٧ ص
رقم الصحفي: 1876
رمز الخبر: 84735571
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وزارة الخارجية تنفي ماتردد بشأن محاولة اغتيال السفير القطري في طهران

وزارة الخارجية تنفي ماتردد بشأن محاولة اغتيال السفير القطري في طهران

طهران / 29 نيسان/ ابريل/ارنا- نفت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أصدرته ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول محاولة اغتيال السفير القطري في طهران محمد بن حمد الهاجري.

 و أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية فجر اليوم الجمعة بيانا فندت فيه الأخبار حول تعرض السفير القطري لدى طهران لمحاولة اغتيال .

وحث البيان وسائل الإعلام على توخي الدقة في نقل الأخبار.

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