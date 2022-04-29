وزارة الخارجية تنفي ماتردد بشأن محاولة اغتيال السفير القطري في طهران

طهران/ 28 نيسان/ ابريل/ ارنا - أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة"، إلى أن "للقدس رمزيّتها، لجهة الهويّة والانتماء، ولجهة الموقع والدور، ولجهة المهام والمسؤوليّات المفترضة تجاهها. هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومعبر الأنبيّاء إلى المنطقة والبشريّة، وهي عاصمة ​فلسطين​ الأبديّة، والمدينة ذات الموقع المُرجِّح للنموذج الحضاري وَقِيَمِهِ الإنسانيّة في منطقتنا، ولأنّ ​القدس​ تمثّل عنواناً لفلسطين "قضيّة الأمّة المركزيّة" فإنّ نصرتها واجب ديني، وإنساني وحضاري وقومي ووطني وأخلاقي وسياسي".