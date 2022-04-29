وزارة الخارجية تنفي ماتردد بشأن محاولة اغتيال السفير القطري في طهران

و أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية فجر اليوم الجمعة بيانا فندت فيه الأخبار حول تعرض السفير القطري لدى طهران لمحاولة اغتيال .
وحث البيان وسائل الإعلام على توخي الدقة في نقل الأخبار.
انتهى**2041**
طهران / 29 نيسان/ ابريل/ارنا- نفت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أصدرته ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول محاولة اغتيال السفير القطري في طهران محمد بن حمد الهاجري.
و أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية فجر اليوم الجمعة بيانا فندت فيه الأخبار حول تعرض السفير القطري لدى طهران لمحاولة اغتيال .
وحث البيان وسائل الإعلام على توخي الدقة في نقل الأخبار.
انتهى**2041**
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