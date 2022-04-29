عرض أحدث صاروخ باليستي إيراني خلال مسيرة يوم القدس العالمي

ويعتبر صاروخ خيبر شكن، الذي يبلغ مداه الف و 450 كم ،من أكثر الصواريخ الباليستية التكتيكية طويلة المدى في العالم.إن هذا الصاروخ قادر على المناورة لاختراق الدروع الصاروخية و قلل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث وتقليل وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس.

هذا الصاروخ من صواريخ الجيل الثالث لحرس الثورة الذي يعمل على الوقود الصلب ويتميز بسهولة الاستخدام.

كما ان صاروخ 'عماد' وهو جيل جديد من الصواريخ الباليستية 'ارض – ارض' للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتمت تسمية الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بيوم القدس من قبل مؤسس الجمهورية الإسلامية الايرانية الإمام الخميني (رضي الله عنه) حتى لا ينسى اضطهاد الشعب الفلسطيني. كما يقام الحدث في أكثر من 90 دولة بمشاركة داعيين للحرية من جميع أنحاء العالم ودعت المنظمات والمؤسسات

والشخصيات القانونية والحقيقية الشعب الايراني لحضور هذه المسيرة المجيدة في الأيام الأخيرة.

انتهى** 1453**2041**