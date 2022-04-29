انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في طهران والمدن الايرانية الاخرى

وانتشرت العديد من المجموعات الشعبية منذ الليلة الماضية إلى جانب المؤسسات الثورية والمنظمات غير الحكومية، على طول طرق المسيرة لتنفيذ برامج ثقافية مختلفة.

وأطلق مؤسس الجمهورية الإسلامية الايرانية الراحل الإمام الخميني (رض) ، الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك ، "يوم القدس" ، حتى لا ينسى اضطهاد الشعب الفلسطيني. كما يقام الحدث في أكثر من 90 دولة بمشاركة داعين الحرية من جميع أنحاء العالم.

ودعت المنظمات والمؤسسات والشخصيات القانونية والحقيقية الناس للمشاركة في هذه المسيرة المجيدة في الأيام الأخيرة.

انتهى** 1453