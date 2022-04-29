٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٠:١١ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84735616
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انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في طهران والمدن الايرانية الاخرى

انطلاق مسيرات يوم القدس العالمي في طهران والمدن الايرانية الاخرى

طهران / 29 نيسان/ ابريل/ارنا-- بدأت مسيرات يوم القدس العالمي لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم والصامد في مختلف المدن الإيرانية في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة.

وانتشرت العديد من المجموعات الشعبية منذ الليلة الماضية إلى جانب المؤسسات الثورية والمنظمات غير الحكومية، على طول طرق المسيرة لتنفيذ برامج ثقافية مختلفة.

وأطلق مؤسس الجمهورية الإسلامية الايرانية الراحل الإمام الخميني (رض) ، الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك ، "يوم القدس" ، حتى لا ينسى اضطهاد الشعب الفلسطيني. كما يقام الحدث في أكثر من 90 دولة بمشاركة داعين الحرية من جميع أنحاء العالم.

ودعت المنظمات والمؤسسات والشخصيات القانونية والحقيقية الناس للمشاركة في هذه المسيرة المجيدة في الأيام الأخيرة.

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