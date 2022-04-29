٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٠:٥٣ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84735704
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13 إصابة خلال اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى المبارك

13 إصابة خلال اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى المبارك

طهران / 29 نيسان/ ابريل/ارنا- أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الجمعة، بوقوع 13 إصابة خلال اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر :إن وقوات الاحتلال تمنع طواقم الاسعاف من الدخول للمسجد الأقصى لإسعاف المصابين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فتحت أبواب المصلى القبلي لخروج المصلين بعد حصار لساعات.

13 إصابة خلال اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى المبارك

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المسجد الأقصى، فجر اليوم، وحاصرت المصلين في المصلى القبلي وسط إطلاق النار وقنابل الصوت تجاههم، ومنعت خروجهم منه وإسعاف المصابين.

 وأشارت المصادر، إلى أن أعداد كبيرة من القوات الخاصة وعناصر الاحتلال لا تزال تتمركز في بعض باحات المسجد الأقصى.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال انسحب من المسجد الأقصى المبارك بعد اعتداءها على المصلين فيه لساعات .

ويُشار إلى أن يعتكف الآلاف من المواطنين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، ويستعدون لاداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى، اليوم.

انتهى **2041**1453

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