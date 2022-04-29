ايران تؤكد ان تحرير القدس وانقاذ الشعب الفلسطيني المظلوم مبدأ اساسي للعالم الاسلامي

وجاء في البيان الذي تلي في المسيرات في جميع المدن الايرانية ان يوم القدس هو رمز وحدة وتلاحم الأمة الاسلامية مقابل مؤامرات نظام الهيمنة والاستكبار ، كما أكد ضرورة تعزيز المقاومة ضد الصهيونية .

ودعا البيان المنظمات الدولية والاقليمية الى اتخاذ مواقف حاسمة وعملية تؤكد على ان الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو عودة اللاجئين الفلسطينيين واجراء استفتاء شامل وحر يضمن مستقبل فلسطين ووحدة اراضيها ( من البحر الى النهر) ورفض اي حلول استعراضية وظالمة.

واعتبر بيان مسيرات يوم القدس العالمي ان الهزائم المتعاقبة لأمريكا والكيان الصهيوني والرجعية الوهابية في منطقة غرب آسيا والتي اثبتت خطأ مقولة ان الجيش الصهيوني لايقهر وان أمنه لايُخرق هي دليل واضح على افول الصهيونية ونظام الهيمنة في المنطقة.

كما انتقد البيان بشدة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان تجاه التمييز العنصري وعمليات الابادة والجرائم ضد البشرية التي يمارسها الكيان الصهيوني اللقيط.

واعتبر البيان ان امريكا ونظامها الفرعوني الارهابي هي العدو رقم واحد ، كما ادان بشدة خروقات الادارة الامريكية وسلوكها الاستكباري تجاه حقوق ايران النووية, مؤكدا دعم الوفد الايراني المفاوض في مطالبه بالغاء جميع انواع الحظر والتحقق من ذلك.

واشار البيان الى أن الاقتدار الايراني والقوة الصاروخية الرادعة والنفوذ المعنوي المؤثر في المنطقة والشموخ الذي تحقق بفضل جهاد القوات المسلحة وخاصة حرس الثورة الاسلامية تحت راية شهيد القدس الفريق قاسم سليماني ، كل ذلك يعد ذخيرة استراتيجية للبلاد داعيا الى استمرار استراتيجية تعزيز القوة الدفاعية الرادعة.

وحذر البيان اعداء ايران من أي عبث يستهدف البنية الدفاعية للبلاد معتبرا ذلك خطأ احمر سيتم الرد الحاسم والمدمر على كل من يتجاوزه.

انتهى** 2344