ممثل اليهود: يوم القدس لجميع احرار العالم ولايقتصر على المسلمين

وفي حديث مع مراسل ارنا اليوم الجمعة على هامش مسيرات يوم القدس العالمي في طهران، صرح سامه يح نجف ابادي، بان يوم القدس لايقتصر على المسلمين فقط بل يشمل كل الاحرار واصحاب الضمائر الحية في العالم الذين ينادون بتحرير فلسطين ومواجهة الكيان الصهيوني.

واضاف سما يح نجف آبادي: إن يوم القدس هو يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم، وهو مبعث للتعاطف مع هذا الشعب المعذب.

وقال : نحن اليهود الإيرانيون في مدن طهران وشيراز وأصفهان وكرمنشاه ومدن أخرى في إيران، نشارك في مسيرات يوم القدس لإعلان تضامننا مع إخواننا المسلمين في إيران، وكذلك مع الشعب الفلسطيني.

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