٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٢:٢٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84735853
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ممثل اليهود: يوم القدس لجميع احرار العالم ولايقتصر على المسلمين

ممثل اليهود: يوم القدس لجميع احرار العالم ولايقتصر على المسلمين

طهران/ 29 نيسان/ ابريل/ ارنا - أكد ممثل اليهود في مجلس الشورى الإسلامي أثناء مشاركته في مسيرة يوم القدس، أن يوم القدس هو يوم تعاطف احرار العالم مع القدس والقضية الفلسطينية ولايقتصر على المسلمين فقط.

وفي حديث مع مراسل ارنا اليوم الجمعة على هامش مسيرات يوم القدس العالمي في طهران، صرح سامه يح نجف ابادي، بان يوم القدس لايقتصر على المسلمين فقط بل يشمل كل الاحرار واصحاب الضمائر الحية في العالم الذين ينادون بتحرير فلسطين ومواجهة الكيان الصهيوني.

واضاف سما يح نجف آبادي: إن يوم القدس هو يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم، وهو مبعث للتعاطف مع هذا الشعب المعذب.

وقال : نحن اليهود الإيرانيون في مدن طهران وشيراز وأصفهان وكرمنشاه ومدن أخرى في إيران، نشارك في مسيرات يوم القدس لإعلان تضامننا مع إخواننا المسلمين في إيران، وكذلك مع الشعب الفلسطيني.

انتهى** 2344

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