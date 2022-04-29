آية الله قاسم: صرختنا جميعا "حربًا حربًا حتى تحرير القدس"

وشدد آية الله قاسم، على أنّ "القدس المحور لا تخلف لمسلم غيور عن نصرتها، والتضحيةُ بكلّ غالٍ من أجلها"، مؤكدًا أنّ "صرختنا جميعًا يوم القدس العالمي: "حربًا حربًا حتى تحرير القدس وفلسطين، وهزيمة الصهيونيّة والتطبيع".

ولفت سماحته إلى أنّ "القضيّة المحور يعكس الاهتمام بها -والتمحور الصادق حولها- مدى الاهتمام بكلّ القضايا المرتبطة بها، والمنحفظة بانحفاظها، والضائعة بضياعها"، موضحًا أنّ "قضايا الإسلام اليوم الضائعة والمهددة، استردادها وحفظها يحتاج إلى وقفةٍ جديّةٍ جامعةٍ مُضحيّةٍ في مواجهة الصهيونيّة وأتباعها، مواجهة لا يتخلّف عنها مسلمٌ غيور".

انتهی**2041**