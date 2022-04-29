٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١:٢٠ م
رقم الصحفي: 1876
رمز الخبر: 84735984
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آية الله قاسم: صرختنا جميعا "حربًا حربًا حتى تحرير القدس"

آية الله قاسم: صرختنا جميعا "حربًا حربًا حتى تحرير القدس"

طهران/ 29 نيسان/ ابريل/ ارنا -أكد المرجع البحريني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم​، في بيان بمناسة "يوم ​القدس​ العالمي"، أنّ "قول "القدس هي المحور"، وهو قول سماحة السيّد الكبير، القيادة الإسلاميّة المخلصة، السيد حسن نصر الله، يملك كلّ الصدق، وكلّ الجديّة، وكلّ الحركيّة العمليّة، والتطبيق الدقيق".

وشدد آية الله قاسم، على أنّ "القدس المحور لا تخلف لمسلم غيور عن نصرتها، والتضحيةُ بكلّ غالٍ من أجلها"، مؤكدًا أنّ "صرختنا جميعًا يوم القدس العالمي: "حربًا حربًا حتى تحرير القدس وفلسطين، وهزيمة الصهيونيّة والتطبيع".

ولفت سماحته إلى أنّ "القضيّة المحور يعكس الاهتمام بها -والتمحور الصادق حولها- مدى الاهتمام بكلّ القضايا المرتبطة بها، والمنحفظة بانحفاظها، والضائعة بضياعها"، موضحًا أنّ "قضايا الإسلام اليوم الضائعة والمهددة، استردادها وحفظها يحتاج إلى وقفةٍ جديّةٍ جامعةٍ مُضحيّةٍ في مواجهة الصهيونيّة وأتباعها، مواجهة لا يتخلّف عنها مسلمٌ غيور".

انتهی**2041**

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