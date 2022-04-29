اللواء سلامي: أمريكا اصبحت كبيت العنكبوت

وفي كلمة له بمراسم يوم القدس العالمي في طهران ، قال سلامي ان الصهاينة كانوا سابقا ينفذون المجازر دون رادع ، أما اليوم فان اصابة فلسطيني واحد بجروح اصبحت لها عقوبة ، لقد ولى زمن الفجائع.

وأكد اللواء سلامي ان الفلسطينيين تجاوزوا مرحلة اليد العزلاء وباتوا اليوم مسلحين ومستعدين للمواجهة مع الكيان الصهيوني المنهار.

وخاطب الصهاينة بالقول : اذا تصورتم انكم ستكونون في مأمن من هجمات الفلسطينيين الابطال من خلال بناء الحواجز الأمنية الضخمة وتحويل كيانكم الى مايشبه المعسكر، فقد رأيتم مافعله الشهداء محمد حسين وفتحي حازم وضياء في عمق اراضي الثمانية واربعين.

واضاف : لقد شاهدتم سفنكم في البحر ، وشاهدتم انطلاق الاف الصواريخ الفلسطينية في عمليات سيف القدس وفشل قبتكم الحديدية في صدها ، وتشاهدون ابطال حزب الله وقد نصبوا اسلحتهم مقابل الاراضي التي احتليتموها شمال فلسطين ، انكم تدركون انكم محاصرون في قلب العالم الاسلامي، وتشاهدون انهيار نظامكم السياسي والاجتماعي بحيث لم تعد امريكا سندا موثوقا لكم بعد ان اصبحت كبيت العنكبوت.

وواصل خطابه للصهاينة بالقول : انكم تشاهدون امريكا اليوم تهرب من افغانستان والعراق وباتت على هامش سياسات المنطقة، وبالنهاية لم تعد قادرة على مساعدتكم بل هي بالنسبة لكم كسيارة الاسعاف التي تصل بعد وفاة المريض، أطفؤوا نيران شركم ، انتم تعلمون اننا رجال فعل ورد مؤلم، انكم تصنعون ظروف زوالكم ، اننا لن نترككم فانتظرونا، واقول لكم اليوم : اذا ارتكبتم اي حماقة وصدر منكم ادنى شر فأنكم تعلمون اكثر مني ماذا سينهال على رؤوسكم.

وتطرق سلامي الى المؤامرة التي حاكتها بريطانيا واكملتها امريكا بغرس هذا الخنجر في جسد العالم الاسلامي للسيطرة على ثرواته وموقعه ، ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم تقوم امريكا وبريطانيا وبعض الدول الاوروبية بدعم هذا الكيان ، لكن وبعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران ، وجدت فلسطين داعما قويا وعاد الجهاد في هذا البلد بعد اعلان الامام الخميني بأن اسرائيل يجب ان تمحى من الوجود ولم تكن هذه العبارة أمرا عاديا بل بداية لاستراتيجية طويلة الأمد.

ودعا سلامي الفلسطينيين الى مواصلة الجهاد والمقاومة ، مؤكدا ان النصر الالهي سيكون حليفهم ، وان عدوهم يتجه نحو الزوال والاضمحلال.

وختم كلمته بالقول مخاطبا الفلسطينيين : اننا معكم دائما وان فلسطين في قلوبنا ، اننا كأمة اسلامية كلنا في سفينة واحدة ونجاهد معا ضد الاستكبار ، وسعادتنا في الجهاد.

انتهى** 2344