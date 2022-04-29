المشاركة الجماهيرية في مسيرات يوم القدس العالمي رد قوي على مؤيدي التساووم مع الكيان الصهيوني

وأشاد عامر البياتي في حوار خاص مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) بالخطوة التاريخية التي اتخذها الإمام الخميني الراحل لإحياء يوم القدس العالمي ، وتعيين آخر جمعة من شهر رمضان لاطلاق صرخات احتجاجية على الاحتلال الصهيوني وقال اليوم المواقف ضد القدس تدل على طريق الحق ضد الباطل.

أشار إلى أهمية يوم القدس هذا العام في ظل محاولة بعض القادة العرب لتطبيع العلاقات مع الصهاينة وأضاف: ان الاجراء المبارك ليوم القدس العالمي هو انطلاق الكفاح ضد التساوم وعلى كل مسلم شريف وشجاع أن يقف إلى جانب أبطال فلسطين.

وشدد البياتي: إن قادة الدول التي يريدون تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني إنهم اشباه الرجال.

وتابع المتحدث باسم دار الفتا العراقية: "محاربة التساوم وتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني كانت وستكون على رأس خطط دار الفتا العراقية". أولئك الذين لديهم نية للتطبيع مع الكيان الصهيوني قلقون من تعثر مقاعدهم ومواقعهم. سوف يندمون على اليوم الذي لم يعد فيه الندم مفيدًا لهم.

انتهى** 1453